تركيا والإمارات توقعان مذكرتي تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية

وقعت تركيا والإمارات، الإثنين، مذكرتي تفاهم لتطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، أنه استمرارا لتكثيف علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين، التقى مسؤولون حكوميون وشركات من البلدين في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى مشاركة إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وطارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي وكبار المسؤولين العسكريين ومديري الشركات من البلدين.

وعقب الاجتماع وقع كل من دمير والحوسني، على مذكرتي تفاهم لتطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

كما تم التوقيع مجددا على "خطاب نوايا" بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، والذي وقع خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة في فبراير/ شباط الماضي.

يشار أن تركيا والإمارات العربية المتحدة، وقعتا 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة ضمن زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي في فبراير.