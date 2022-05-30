وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يصل أبوظبي في زيارة رسمية

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليوم إلى أبوظبي في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الإماراتي.

والتقى أقار مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، ودار الحوار حول القضايا الثنائية والإقليمية والتعاون العسكري بين البلدين.

هذا واستقبل البواردي وزير الدفاع التركي في مراسم رسمية بمقر وزارة الدفاع الإماراتية، حيث حيا الوزير التركي حراس الشرف.

وعقد أقار والبواردي اجتماعا تبادلا فيه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون العسكري وشؤون الصناعات الدفاعية، في أجواء إيجابية ودية، وفق مصادر بالدفاع التركية.

وحضر لقاء الوزيرين، السفير التركي لدى أبوظبي توغاي تونجر، ورئيس الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي.

وبعد الاجتماع، توجه أقار إلى "واحة الكرامة" المقامة تخليدا للشهداء، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، ووقع على دفتر الشرف.

وزيارة أقار الرسمية هذه إلى الإمارات هي الأولى لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة الدفاع التركية.