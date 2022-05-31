أقار: القوات المسلحة التركية مستعدة لأي مهمة ضد الإرهابيين شمالي سوريا

قال وزير الدفاع خلوصي أقار إن تركيا لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية مع سوريا، وإن الجيش التركي مستعد لأي مهمة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، بعد لقائه محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، ورئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية بجنودها ومركباتها وأسلحتها وتجهيزاتها وبالمعنويات العالية وخبرتها مستعدة لأي مهمة تكلف بها، ضد الإرهابيين.

وأشار إلى أنهم بحثوا مع المسؤولين الإماراتيين مختلف القضايا وفي مقدمتها الدفاع والأمن.

ومن بين القضايا التي بحثوها مع الجانب الإماراتي التعاون والتدريب العسكري.

وصرح أقار أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفا للزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، من أجل المضي قدما بالعلاقات الثنائية.

وفي هذا الصدد، أعلن عزم رئيس هيئة الأركان الإماراتية حمد محمد ثاني الرميثي زيارة تركيا في الأيام المقبلة، من أجل بحث المسائل التقنية مع نظيره التركي.