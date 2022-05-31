أنقرة: تحييد 9 إرهابيين من تنظيم بي كي كي

أعلنت السلطات التركية تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/PKK" الإرهابي، شمالي سوريا والعراق.

وأوضحت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات التركي، تمكن من تحييد 4 عناصر من تنظيم "بي كي كي/PKK" الإرهابي، في عملية أمنية بالتعاون مع القوات المسلحة التركية بمنطقة غارة شمالي العراق.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "واي بي جي/YPG" الإرهابي (ذارع بي كي كي في سوريا) شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الجيش التركي رصد الإرهابيين الـ5 في منطقة عملية "درع الفرات" وقام بتحييدهم.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و "بي كي كي/ واي بي جي"، وطهرت آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.