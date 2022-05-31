روسيا تبدي استعدادها للعمل مع تركيا لتحرير صادرات الحبوب الأوكرانية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين أن روسيا مستعدة لتحرير الشحن البحري وتسهيل تصدير الحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية بالتنسيق مع تركيا.

وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا المترافق مع العقوبات الغربية إلى تعطيل إمدادات القمح والسلع الأخرى من البلدين، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات الغذائية وتفاقم المجاعات في جميع أنحاء العالم.

وتحاول الأمم المتحدة، التي تعتبر أن أزمة الغذاء العالمية تتصاعد، التوسط في صفقة لإلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية بالرغم من أن القادة الغربيين ألقوا باللوم على روسيا في اتخاذ أمن العالم الغذائي رهينة من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية.

وفي مكالمة هاتفية مع أردوغان، قال بوتين إن روسيا قد تصدر كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الغذائية في حالة رفع العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما أعلن الكرملين الذي قال: "خلال مناقشة الوضع في أوكرانيا، تم التركيز على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف والقضاء على تهديد الألغام في مياههما".

وأشار فلاديمير بوتين إلى استعداد الجانب الروسي لتسهيل العبور البحري للبضائع دون عوائق بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وينطبق هذا أيضاً على تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

ولم يتضح على وجه التحديد أي الموانئ الأوكرانية كان بوتين يتحدث عنها، لكن موانئ تصدير الحبوب الرئيسية في أوكرانيا تشمل "تشورنو مورسك" و"ميكولايف" و"أوديسا" و"خيرسون" و"يوجني".

بدوره أخبر أردوغان بوتين أن السلام يجب أن يُحقق في أقرب وقت ممكن، وأن تركيا مستعدة لتولي دور في "آلية المراقبة" بين موسكو وكييف والأمم المتحدة، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت لاحق أبلغ الرئيس أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "يثمن بشكل خاص مشروع إنشاء طريق بحري آمن لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية". مضيفاً أنه يرحب من حيث المبدأ بفكرة جعل إسطنبول مقرا لـ "آلية المراقبة". وكرر أن تركيا مستعدة لدعم أي جهود سلام بين أوكرانيا وروسيا.

من جانبه شدد بوتين على مزاعم بلاده بأن نقص الغذاء العالمي جاء نتيجة لسياسات غربية "قصيرة النظر"، قائلاً إن روسيا مستعدة لتصدير "كميات كبيرة من الأسمدة والمنتجات الزراعية إذا ما رفعت العقوبات المناهضة لها".

هذا وتجري أنقرة محادثات مع موسكو وكييف لفتح ممر عبر مضيق البوسفور لصادرات الحبوب من أوكرانيا التي يزداد الطلب عليها في الأسواق المستهدفة. وقال مسؤول تركي كبير الأسبوع الماضي لرويترز "المفاوضات لا تزال جارية".

يذكر أن أوكرانيا قبل الاجتياح الروسي لأراضيها كانت قادرة على تصدير ما يصل إلى 6 ملايين طن من القمح والشعير والذرة شهرياً، لكن الصادرات انهارت إلى 300 ألف طن فقط في مارس/آذار و 1.1 مليون في أبريل/نيسان.

وتمثل روسيا وأوكرانيا معاً 29% من صادرات القمح العالمية عبر البحر الأسود بشكل أساسي، و 80% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس.

كما تعتبر أوكرانيا أيضاً مُصدِّراً رئيسياً للذرة والشعير وزيت بذور عباد الشمس، في حين أن روسيا وبيلاروسيا اللتين دعمتا موسكو في الحرب وتخضعان أيضاً لعقوبات، تمثلان أكثر من 40% من الصادرات العالمية من البوتاس المغذي للمحاصيل.

وخلال الحرب استولت روسيا على بعض أكبر الموانئ البحرية في أوكرانيا وتسيطر قواتها البحرية حالياً على طرق النقل الرئيسية في البحر الأسود، حيث جعل القصف المكثف الشحن التجاري أمراً خطيراً.

كذلك زادت العقوبات من صعوبة وصول المصدرين الروس إلى السفن لنقل السلع إلى الأسواق العالمية.

وقال بوتين إن روسيا ستزيد صادرات القمح في الموسم الجديد بسبب المحصول القياسي المحتمل الذي سيبلغ وفق التقديرات 87 مليون طن.