صوفيا.. مباحثات عسكرية بين تركيا وبلغاريا

شهدت العاصمة البلغارية صوفيا، مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان التركي يشار غولر، ونظيره البلغاري أفتيم أفتيموف، ووزير الدفاع دراغومير زاكوف.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع البلغارية، أن غولر الذي وصل إلى صوفيا، أمس الاثنين، استقبل اليوم الثلاثاء بمراسم عسكرية من قبل أفتيموف.

وعقد الجانبان مباحثات ثنائية في مقر الوزارة، حيث ناقشا التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع، إلى جانب التهديدات التي تواجه دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد غولر وأفتيموف، على ضرورة تعزيز وتنسيق التعاون بين الدول الواقعة على الجناح الشرقي لحلف "ناتو".

كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون العسكرية بين تركيا وبلغاريا بوصفهما حليفين وشريكين استراتيجيين ضمن منظمة الأمن الجماعي.

وفي لقائه مع زاكوف، بحث رئيس الأركان التركي الجهود المشتركة بين البلدين من أجل حماية الأمن والاستقرار في منطقة البلقان.

وأشاد الجانبان بالمستوى الإيجابي للتعاون العسكري بين تركيا وبلغاريا.

ومن المقرر أن يختتم غولر، الثلاثاء، زيارته الرسمية وذلك عقب زيارته مركز "ناتو" لإدارة الأزمات وبحث وتطوير قدرات التدخل في الكوارث، الواقع في صوفيا.