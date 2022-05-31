لافروف يزور تركيا الأسبوع القادم لبحث إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى تركيا في الثامن من حزيران/يونيو لمناقشة إنشاء "ممرات آمنة" لتصدير الحبوب الأوكرانية، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء.

وقال تشاوش أوغلو إن "لافروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من حزيران/يونيو مع وفد عسكري لمناقشة جملة أمور من بينها إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب. إنها المسألة الأهم". وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه يعتزم "إنشاء مركز مراقبة للممرات في اسطنبول".

ولم يوضح الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه المبادرة أو دور تركيا بشكل دقيق.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان الاثنين، بأن موسكو مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا.

وأعرب بوتين في مكالمة هاتفية مع إردوغان "عن استعداد الجانب الروسي لتسهيل النقل البحري للسلع من دون أي عوائق، بالتنسيق مع الشركاء الأتراك. وهذا ينطبق أيضا على صادرات الحبوب الآتية من الموانئ الأوكرانية" بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وتركيا الدولة الرئيسية المطلة على البحر الأسود، من الساحل الجنوبي، وروسيا من الشمال. وأصبحت حركة النقل البحري صعبة منذ بداية الصراع بسبب الحصار الذي تفرضه البحرية الروسية على الموانئ الأوكرانية ووجود ألغام بحرية انقطع بعضها واقترب من الساحل التركي.

ورغم كون تركيا حليفة لأوكرانيا وتزودها بطائرات مسيّرة للقتال، تمكنت أنقرة من الحفاظ على علاقات مع موسكو، التي تعتمد عليها خصوصاً في إمداداتها من الطاقة.