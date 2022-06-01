أردوغان: الناتو كتلة أمنية وليس تحالفاً لتقديم الدعم للجماعات الإرهابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو عبارة عن كتلة أمنية وليس تحالفاً لتقديم الدعم للجماعات الإرهابية.

جاء ذلك خلال كلمه أمام أعضاء كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء.

وأضاف أردوغان أن دول مثل السويد وفنلندا تحاولان إضفاء الشرعية على تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة ما يخدعون سوى أنفسهم.

وذكر أن الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب "دولة إرهاب لا دولة قانون".

وفي سياق آخر قال الرئيس التركي إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارها المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

وعلى صعيد آخر، أعلن أردوغان تعطيل اتفاقية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا واليونان.