أقار: سلاح الجو التركي حقق النجاحات بكوادره المتمرسة

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن سلاح الجو في بلاده حقق نجاحات كبيرة خلال المهام الموكلة إليه، وذلك بفضل كوادره ذوي الخبرة العالية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها الوزير أكار الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية 111 لتأسيس القوات الجوية التركية.

وأفاد أن القوات الجوية نجحت بحماية الأجواء التركية ومكافحة الإرهاب والدفاع عن حقوق البلاد ومصالحها المتعلقة بمياهها الإقليمية، كما ساهمت في الأنشطة الإغاثية في مناطق عدة حول العالم.

وأعرب أقار عن شكره لكافة أفراد القوات الجوية على جهودهم في الدفاع عن سماء الوطن بوجه محاولات الانتهاك، والمساهمة في تدمير الأهداف الإرهابية، وقيامهم بعمليات إجلاء بمناطق الصراع.

وذكر أن القوات الجوية، المجهزة بمنظومات أسلحة ذات تقنية عالية محلية الصنع، ستواصل أداء مهامها كما كانت تفعل دائما.

ودعا الوزير بالرحمة إلى كافة الشهداء، وأعرب عن تمنياته بالشفاء للجرحى، معبرا عن امتنانه وتقديره لأسرهم.