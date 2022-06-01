تركيا ستزود مسيرات "أقينجي" بمحركات محلية خلال العام الجاري

أعلن محمود فاروق أقشيت المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لشركة (TEI) لصناعة المحركات التابعة لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) أن الشركة مستمرة في جهودها لإنتاج محركات TEI-PD170 المطورة خصيصاً لتلبية احتياجات الطائرات المسيرة المحلية الصنع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أقشيد لوكالة الأناضول على هامش مشاركته بمهرجان تكنوفيست الذي عقد في العاصمة الأذرية باكو.

وأضاف أن الشركة طورت حلولاً مبتكرة ومفيدة خاصة بالمقاتلات المسيرة بيرقدار أقينجي نظراً لأنها تحتاج طاقة وقدرة أكثر من المسيرات الأخرى.

وأوضح أن مسيرة أقينجي تستخدم حالياً محركين مستوردين من الخارج بقدرة 450 حصان، وأن شركة توساش تعمل حالياً على إنتاج محركاتها TEI-PD170 بقدرة 225 لاستخدامه مع الطائرة المسيرة بيرقدار أقينجي.

وأشار إلى أن المحركات تجاوزت اختبارات القدرة والعمل في الظروف القاسية وأنهم يبذلون ما في وسعهم لإتمام المشروع وتسليم المحركات خلال العام الجاري.

وأضاف أن الشركة تعمل أيضاً على مشروع محرك TEI-PG50 لزيادة مدة التحليق بالمسيرات الصغيرة التي تستخدم في مهمات لفترات قصيرة مما يزيد من القدرة العملياتية لهذه المسيرات.

واستضافت العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة ما بين 26 – 29 مايو/ أيار الماضي، فعاليات مهرجان "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بمشاركة شركة توساش التركية لصناعات المحركات.

وأقيم المهرجان بتنظيم من فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارتي التطور الرقمي والمواصلات الأذربيجانية، والصناعة والتكنولوجيا التركية، وبدعم من شركات ومؤسسات هامة.