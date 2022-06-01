تشاوش أوغلو يعلن تسجيل اسم Türkiye لدى الأمم المتحدة بدلاً من Turkey

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنهم أرسلوا خطاباً للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لتسجيل واعتماد الاسم الجديد لتركيا في اللغات الأجنبية ليكون Türkiye بدلاً من الاسم القديم Turkey.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة: "الحملة التي بدأت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لرفع قيمة العلامة التجارية للبلاد أوشكت على نهايتها. نسجل اليوم الاسم الجديد للبلاد لدى الأمم المتحدة بالخطاب الذي أرسلته للأمين العام للمنظمة ليكون Türkiye".

وعدلت وزارة الخارجية التركية الاسم على موقعها الرسمي وموقع الممثليات التركية بالخارج إلى Republic Of Türkiye بدلا من Republic Of Turkey. كما بدأت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (الأناضول) استخدام الاسم الجديد في منشوراتها باللغات الأجنبية وكذلك قناة التلفزيون التركي TRT.

وكانت تركيا بدأت هذه الحملة منذ سنوات لتعميم استخدام الاسم الأصلي للبلاد في اللغات الأجنبية وبدأت في كتابة Made in Türkiye على المنتجات المصنعة داخل البلاد.