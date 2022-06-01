رئيس وزراء باكستان: علاقتنا مع تركيا نموذجية وتسير تصاعديا

وصف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "نموذجية"، مبينا أنها تتجاوز التغيرات السياسية وتسير في مسار تصاعدي يخدم مصالح البلدين وقضاياهما ذات الاهتمام المشترك.

والثلاثاء بدأ شريف أول زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة تستغرق ثلاثة أيام منذ أن تولى السلطة في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال شريف، في مقابلة مع الأناضول، إن العلاقات الباكستانية التركية "نموذجية" وترتكز بقوة على روابط دينية وثقافية ولغوية مشتركة تتجاوز التغيرات السياسية في الجانبين.

وتابع: "البلدان يحتفلان هذا العام بالذكرى 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وخلال هذه العقود السبعة والنصف وقفنا دائما جنبا إلى جنب في مواجهة كل التغييرات".

وأوضح أن باكستان وتركيا تدعمان بعضهما البعض في جميع القضايا الوطنية التي تهم كل منهما، سواء في جامو وكشمير أو في شمال قبرص.

وشكر شريف تركيا وقيادتها على دعمها لبلاده بشأن النزاع مع الهند في جامو وكشمير.

وأردف: "لباكستان وتركيا وجهات نظر متشابهة حول القضايا الإقليمية والدولية وتتمتعان بتعاون وثيق في المنتديات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف".

وأكد أن العلاقات بين البلدين على المستوى الفردي والثقافي تسير في "مسار تصاعدي".

فيما اعتبر شريف أن المستوى الحالي للتجارة الثنائية بين البلدين "لا يمثل انعكاسا حقيقيا" للحالة الممتازة للعلاقات بينهما، وتوجد فرص اقتصادية هائلة لكلا البلدين.

وأضاف: "خلال زيارتي، سألتقي شركات الأعمال التركية الرائدة لتشجيعها على الاستفادة من الفرص الهائلة الموجودة في باكستان بمجالات منها الطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية والصناعة القائمة على الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها".

وتابع: "بعدد سكان يفوق 220 مليون نسمة، تقدم باكستان لمستثمريها سوقا استهلاكيا قويا وكبيرا مع طبقة وسطى دائمة التوسع. كما تمتلك باكستان العديد من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية للمستثمرين".

** تحديات الحكومة

وفي 11 أبريل الماضي، أدى شريف اليمين الدستورية رئيسا لحكومة ائتلافية، بعد أن حجب نواب البرلمان الثقة عن سلفه عمران خان، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة له.

وبشأن أولويات حكومته، قال شريف إنه "توجد أجندة وطنية واضحة المعالم أمام الحكومة الائتلافية، المكونة من حزب الرابطة الإسلامية – نواز وحزب الشعب وأحزاب صغيرة أخرى".

وأوضح أن التحدي الأول والأهم في هذه المرحلة هو إنعاش الاقتصاد الذي فقد قوته خلال السنوات الأربع الماضية.

وتابع: "لا يتعين علينا فقط تعويض الوقت الضائع وإصلاح الضرر، ولكن حكومتنا تهدف إلى تحقيق التطبيع السياسي عبر بناء توافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية الرئيسية".

واستطرد: الحكومة تواجه أيضا تحدي إعادة صياغة النظام واستعادة ثقة الناس في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات بكفاءة، مع العمل على إصلاحات انتخابية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات شفافة ونزيهة وحرة.

وبالنسبة إلى الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده بلاده، قال شريف إنه لا يؤمن بأي نوع من الاستقطاب، بل يؤمن ببناء توافق حول الآراء والمشاورات واسعة النطاق كوصفة لدفع البلاد إلى الأمام.

وشد على أن حكومته تمثل تقريبا جميع القوى السياسية في المحافظات الأربع، باستثناء الحزب الحاكم السابق (حزب حركة الإنصاف).

واستطرد: "أؤمن بالتوافق السياسي والحوار، لذلك دعوت جميع القوى السياسية، بما فيها حركة الإنصاف للجلوس معا والاتفاق على ميثاق الاقتصاد لتتمكن باكستان من كسر الكساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وحول انخراط باكستان في برنامج صندوق النقد الدولي، قال شريف إن أولوية حكومته منذ أن تولى السلطة هي تحقيق استقرار اقتصادي، وتتعامل الحكومة أيضا مع التحديات المحلية المتمثلة في زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتابع: "ندفع ثمن تردد الحكومة السابقة في عدم شراء الوقود في الوقت المناسب، وغياب الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية، وما تبعها من عمليات شراء بسعر أعلى، ما أثر على الفقراء".

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض.

وأردف: "في هذه الفترة القصيرة، تعمل حكومتي على إتباع سياسة نقدية متشددة، وتقليص عجز الميزانية المالية العامة، وحزمة إغاثة للفقراء، وبناء احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية".

** أكبر سوق

وحول دور باكستان في السياسة الأمريكية بالمنطقة، قال شريف إن بلاده تربطها مع الولايات المتحدة علاقة طويلة الأمد وواسعة النطاق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن مشاركة باكستان البناءة والمستمرة يمكن أن تعزز السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

وتابع أن بلاده ترغب في تعميق وتوسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، فهي أكبر سوق تصدير لباكستان ومصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية.

وأفاد بوجود الكثير من الإمكانيات للتوسع في العلاقات الباكستانية الأمريكية في المجالات التجارية والاستثمارية .

وأردف أن بلاده أجرت حوارات عديدة مع الولايات المتحدة في مجالات منها تغير المناخ والصحة والطاقة والتجارة والاستثمار، والتي تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن باكستان تحتفل هذا العام أيضا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

** الممر الاقتصادي

وفي إشارة إلى العلاقات الباكستانية الصينية، قال شريف إن رؤية "الاتصال والتعاون المربح للجانبين" هي صميم مبادرة الحزام والطريق (الصينية)، والتي تتماشى مع أولويات حكومته ورؤيتها لباكستان كمنطقة تنعم بالسلام والازدهار.

ولفت إلى أن باكستان أول مناصر لمبادرة الحزام والطريق التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأردف أن بلاده تدعم بقوة التركيز على المحاور الخمسة للمبادرة وهي: الترابط المادي، والتعاون المالي، وتيسير التجارة، والتشاور بشأن السياسات، والروابط بين الناس.

وأضاف: "مع دخول الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة، فإن تعاوننا في مبادرة الحزام والطريق سيسرع التحديث الصناعي والاقتصادي في باكستان".

وأضاف: "سنعمل عن كثب مع الصين لإحراز تقدم في خط السكة الحديد الرئيسي الأول، وهو مشروع ذو أهمية استراتيجية لرؤية الاتصال الإقليمي متعدد الوسائط في باكستان وبعض المشاريع الضخمة الأخرى".

وأفاد بأن استثمارات الصين في مجال البنية التحتية للطرق والطاقة بباكستان، ضمن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، ساعدت في تعويض النقص الحاد في الكهرباء في البلاد وربطت مراكز الإنتاج بالأسواق وخلقت آلاف الوظائف المحلية وعززت الاتصال الإقليمي.

** جامو وكشمير

وردا على سؤال بشأن العلاقات المتوترة مع الهند، قال شريف إنه بينما تواصل باكستان تحولها من الاستراتيجية الجغرافية إلى الاقتصاد الجغرافي، فإنها تتطلع إلى إقامة شراكات خاصة داخل المنطقة على أساس الترابط والتنمية الجماعية والازدهار.

وتابع: "في أعقاب الخطوات الهندية غير القانونية والأحادية الجانب، في 5 أغسطس/ آب 2019، اتخذت باكستان موقفا مبدئيا بتقليص مجموعة من الأنشطة الثنائية بين البلدين".

وأضاف أن هذا يعكس إدانة باكستان القاطعة لتصميم الهند المستهجن على حرمان الكشميريين المحاصرين من حقوقهم الأساسية عبر سياسة غير عادلة.

وتدهورت العلاقات المشحونة أساسا بين البلدين عندما جرّدت نيودلهي منطقة وادي جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان من وضعها "شبه المستقل" منذ فترة طويلة.

وأردف شريف: "ندرك المكاسب الاقتصادية التي يمكن جنيها من النشاط التجاري مع الهند، لكن من الصعب تخيل هذا التقدم على الجبهة التجارية".

وأرجع ذلك إلى "استمرار المعاملة الوحشية للشعب الكشميري، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة (جامو وكشمير)، واستمرار إنكار الهند لحق الكشميريين في تقرير مصيرهم".

واستطرد: "لتطبيع العلاقات، يجب على الهند إعادة النظر في إجراءاتها في 5 أغسطس 2019، وعدم السعي إلى مزيد من الانقسام والتغييرات الديموغرافية في الأراضي المحتلة لإدامة احتلالها غير القانوني".

وأردف: "لتحقيق أقصى فائدة من التجارة متبادلة المنفعة، يقع العبء على عاتق الهند لخلق بيئة مواتية للحوار والمشاركة".

** الأزمة الأفغانية

وفي جوار باكستان، سيطرت حركة "طالبان" منتصف أغسطس/ آب 2021 على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

وقال شريف إن الانخراط مع الحكومة الأفغانية المؤقتة (طالبان) "ليس مسألة اختيار، بل ضرورة"، مؤكدا أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن الشعب الأفغاني.

وأضاف: "يجب على العالم أن يتحمل مسؤولية المعالجة الفورية للأزمة الإنسانية والاقتصاد الهش في البلاد، فالانهيار الكامل للاقتصاد الأفغاني سيكون كارثيا على الأفغان وباكستان والمجتمع الدولي".

وتابع: "أي عدم استقرار في أفغانستان سيكون له آثار غير مباشرة على دول الجوار وما وراءها، وتدفق اللاجئين والإرهاب العابر للحدود من أفغانستان لا يخدم مصالح أحد".

وأشار إلى تأكيد الحكومة الأفغانية لباكستان وللعالم بأنها تراعي التزاماتها الدولية بألا تكون البلاد مرتعا للإرهاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الجماعات الإرهابية وإزالة جميع الملاذات الآمنة للإرهابيين.