شهباز شريف: عدو تركيا هو عدو باكستان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن باكستان تقف إلى جانب تركيا في مكافحة الإرهاب وأن عدو تركيا هو عدو باكستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ولفت شريف إلى أن تركيا وباكستان شريكان طبيعيان، وأن الفرص والتحديات التي يواجهها كلا البلدين هي نفسها.

وشدد أن باكستان تدعم قضية شعب جمهورية شمال قبرص التركية ومطالبه المشروعة بشكل قوي دائمًا.

وقال: "عدو تركيا هو دائمًا عدو باكستان، وقد كنا دائمًا ضد هذه التهديدات".

وتطرق شريف إلى العلاقات الثنائية، مضيفًا: "شريكتنا ودائمًا ستبقى كذلك، وعملنا معًا لعقود، وواصلنا العمل من أجل أهدافنا المشتركة لسلام واستقرار باكستان".