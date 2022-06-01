فرنسا تشيد بدور تركيا في تصدير الحبوب إلى خارج أوكرانيا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بالدور الذي تلعبه تركيا في تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأوضح ماكرون في تصريح صحفي عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي، أنه خلال فترة قصيرة سيتم إخراج 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة تركية.

وأشار إلى أنه تم الحصول على نتائج إيجابية من المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تصدير القمح إلى خارج أوكرانيا.

وذكر الرئيس الفرنسي أن لتركيا وموقعها الجغرافي دور مهم في الاتفاقيات المتعلقة بالبحر الأسود.

وأضاف ماكرون أنه يثمن موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في جهودهما للتوصل إلى حل المشكلة في الأيام المقبلة.

وحول العلاقات التركية اليونانية، قال ماكرون، إن اليونان لديها "مخاوف مشروعة" بشأن جزر بحر إيجة، مشيرا إلى أن العديد من المسؤولين الأتراك أدلوا بتصريحات تشكك في سيادة اليونان على الجزر.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا ستواصل دعم اليونان، وأنه لا يمكن لأحد أن يعرض سيادة دولة عضوة في الاتحاد للخطر.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده يمكن أن تضمن عبور السفن المحملة بالحبوب من البحر الأسود حتى البحر المتوسط، شريطة أن تحل كييف مشكلة إزالة الألغام من مياهها.

وتابع أن موسكو تتخذ إجراءات للتصدير الحر للحبوب الأوكرانية منذ أكثر من شهر، لكن من المهم التأكد من أن كييف ستضمن الموانئ.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تهدد الأمن القومي الروسي، وتدعوها إلى التخلي عن هذه الخطط والتزام الحياد، وهو ما تعده كييف تدخلا في سيادتها.