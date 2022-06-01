قبرص التركية تطالب الجانب الرومي بإثبات مصداقيته لبناء الثقة

طالبت جمهورية شمال قبرص التركية، جارتها الرومية بإثبات مدى مصداقيتها حول بناء الثقة بين الجانبين، وشددت على أن ذلك لا يتأتى إلا بالاستناد إلى المساواة واحترام الحقوق المكتسبة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة القبرصية التركية، الأربعاء، رداً على مقترح من قبرص الرومية لاتخاذ تدابير خلق الثقة بين البلدين الجارين.

وأشار البيان إلى اللقاء الأسبوعي المنعقد بين أرغون أولغون، المبعوث الخاص لرئيس قبرص التركية، ومينيلوس مينيلاو، رئيس المفاوضين لقبرص الرومية، يوم 20 مايو/ أيار المنصرم.

ولفت إلى رسالة بعثها زعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، إلى كل من نظيره في قبرص التركية أرسين تتار، والمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة كولين ستيوارت.

وأبدت الرئاسة القبرصية رفضها لما استهل به الجانب الرومي رسالته، ممثلا بعبارة "رئيس جمهورية قبرص"، معتبرةً هذا التصرف "رجعي جداً ولا يعكس الحقائق على أرض الواقع".

وأضاف بيان الرئاسة أن مقترحات قبرص الرومية لاتخاذ تدابير من شأنها خلق الثقة بين شطري الجزيرة القبرصية، "سبق وأن تم نقاشها من قبل".

وأفاد أن قبرص التركية ترفض المقترحات المذكورة، بناء على مبرراتها السابقة، دون أن تتطرق لهذه المبررات في البيان.

وشدد على أن خلق الثقة بين الجانبين لا يتم إلا عبر الاستناد إلى المساواة في السيادة، واحترام الحقوق المكتسبة.

وطالب بيان قبرص التركية الجانب الرومي بإثبات مدى مصداقيته أولاً فيما يخص خلق أجواء الثقة بين الجانبين، قبل الحديث عن مقترحات في هذا الخصوص.

وتعاني قبرص منذ عام 1974، انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.