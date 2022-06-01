واشنطن: ندعم جهود تركيا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، عن دعم بلاده جهود تركيا الدبلوماسية في مسألة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي الموجز الصحفي اليومي، الثلاثاء، تطرق برايس إلى زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا في 8 يونيو/ حزيران المقبل.

وذكر برايس أنهم على علم بالزيارة.

وبشأن جهود تركيا قال برايس: "نتفهم وندعم بقوة الجهود الدبلوماسية التي يبذلها حلفاؤنا الأتراك للحد أولا من العنف وإنهاء هذه الحرب، وفي نفس الوقت إيجاد طرق لتسهيل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية، بما في ذلك القمح".

وبخصوص عملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أوضح برايس أن اعتراض تركيا على انضمامهما ليس مسألة ثنائية مباشرة بين أنقرة وواشنطن.

وبين أن الموضوع تناوله كبار مسؤولي الناتو بالإضافة إلى تركيا وفنلندا والسويد.

وذكر برايس أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع تركيا بشأن هذه المسألة.

ومؤخرا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موقف السويد وفنلندا فيما يتعلق بمراعاة المخاوف والحساسيات الأمنية للدول التي تريدان التحالف معها، سيحدد مدى رغبة تركيا في رؤية هاتين الدولتين كحليفتين.