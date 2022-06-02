"أسيلسان" التركية تحصد جائزتين عالميتين في التصميم

حصلت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الإلكترونية العسكرية، على جائزتين عالميتين في التصميم.

جاء ذلك في منافسات "A'Design Award" (مركزها إيطاليا)، التي تقام سنويا وتعد من أبرز مسابقات التصميم العالمية.

وتستقبل المسابقة المذكورة سنوياً 4500 طلب من 141 دولة، للمنافسة في 100 مجموعة خاصة بالتصميم، ليتم اختيار ما بين 200-250 منها للفوز بالجائزة.

وأفادت مصادر صحفية أن "أسيلسان" فازت هذا العام خلال المسابقة المذكورة، بجائزتين عن تصميمها لجهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية بزاوية مزدوجة، وقطار ركاب داخل المدن.

وفي الوقت الذي نالت فيه "أسيلسان" جائزة فضية عن تصميمها لجهاز فحص الأشعة، فإنها حصلت على جائزة برونزية عن تصميمها لقطار الركاب داخل المدن.

يُذكر أن جهاز فحص الأمتعة الذي طورته "أسيلسان" يستخدم حالياً في مقر وزارة الخارجية التركية، إلى جانب مطاري ولايتي طوقات وغازي عنتاب.