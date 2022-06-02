الدفاع التركية تعلن تحييد 11 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 11 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الخميس، أن الإرهابيين فتحوا نيرانا استفزازية في منطقة "نبع السلام".

وأوضحت أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد الإرهابيين المذكورين.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي"، وطهرت آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة لآلاف السوريين للعودة إلى أراضيهم والعيش فيها بأمان.