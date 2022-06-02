تركيا تبلغ الاتحاد الأوروبي لاعتماد اسمها بصيغة "Türkiye"

أبلغت تركيا، الخميس، مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن اعتماد اسمها بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية.

وأرسلت تركيا مذكرة حول الموضوع للجهات المعنية في كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

وأفادت في المذكرة أنه سيتم من الآن فصاعدا تداول الصيغة الجديدة "Türkiye" بشكل رسمي في اللغات الأجنبية.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية) بصيغة "Türkiye".

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وسبق أن قال الرئيس أردوغان إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلاً من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.