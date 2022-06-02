شنطوب: ننتظر من فرنسا تعاونا ملموسا بخصوص مكافحة الإرهاب

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن بلاده تنتظر من فرنسا تعاونا وتضامنا ملموسا بخصوص مكافحة الإرهاب وخاصة تنظيمات "بي كي كي" و"بي واي دي" و"واي بي جي" و"غولن".

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-التركية جان -كلود ريكور والوفد المرافق له، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأشار شنطوب إلى أن تنظيم "بي كي كي" استغل مناخ عدم الاستقرار في سوريا على الحدود مع تركيا، وواصل أنشطته من خلال تغيير اسمه.

ولفت إلى أنهم يتابعون بقلق التطورات المتعلقة بمعاداة الأجانب والعنصرية ومناهضة الإسلام المتصاعدة في أوروبا بالسنوات الأخيرة، مؤكدًا ضرورة أن لا تشوه المخاوف الأمنية للبلدان الأوروبية مفهومها للحريات بخصوص الأديان المختلفة وممارساتها الدينية ضمن تنوع ثقافي.

وشدد شنطوب على وجوب القيام بمكافحة جماعية للتنظيمات الإرهابية.

من جانبه، لفت ريكور إلى أن العلاقات بين تركيا وفرنسا متجذرة للغاية، وبين أن فرنسا تكافح تمويل الإرهاب.

وقال: "تم مصادرة عدة حسابات بنكية، ونواصل جهودنا بهذا الصدد، كما أننا نراقب عن كثب مسألة جر الشباب إلى التنظيمات الإرهابية".