مشاورات سياسية على مستوى الخارجية بين تركيا وإسبانيا

احتضنت العاصمة الإسبانية مدريد، الأربعاء، مشاورات سياسية على مستوى وزارة الخارجية مع تركيا.

والتقى في هذا الصدد، نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، مع سكرتير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي في الخارجية الإسبانية باسكال نافارو.

وحسب مصادر صحفية، تناول الجانبان العلاقات الثنائية من كافة جوانبها.

كما أكد المسؤولان على أهمية منتدى العمل الثنائي بين البلدين والمزمع أن تستضيفه تركيا بين يومي 14 و16 يونيو/ حزيران الجاري.

ولفت الجانبان إلى أن البلدين اقتربا من تحقيق هدف زيادة حجم التجارة إلى 20 مليار دولار.