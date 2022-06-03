أردوغان يبحث مع الرئيس الانتقالي لدولة مالي العلاقات الثنائية

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس الانتقالي لدولة مالي آسيمي غويتا، العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في اتصال هاتفي بينهما، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الجمعة.

وقال أردوغان إن بلاده ستواصل دعم عملية الانتقال السياسي في مالي.

وأكد مواصلة تركيا دعم مالي في حربها على الإرهاب، مبينا أن بلاده تتنظر من مالي دعمها في مكافحة الإرهاب أيضا.

وشدد على وجوب إنهاء أنشطة تنظيم "غولن" الإرهابي" في مالي.

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته البالغة بالمساهمة في نهضة مالي، وبين أن البلدين سيتخذان خطوات لتحسين علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.