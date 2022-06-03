أردوغان يجدد على ضرورة تخلي السويد وفنلندا عن دعم الإرهاب للانضمام لحلف الناتو

بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وتم ذلك في اتصال هاتفي وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة.

وجاء في البيان أن أردوغان أكد في الاتصال أن مخاوف تركيا الأمنية فيما يتعلق بطلبات عضوية السويد وفنلندا تستند إلى أسس عادلة ومشروعة.

وشدد أردوغان على ضرورة تخلي السويد وفنلندا عن دعم الإرهاب، وأن يرفع البلدان العقوبات المفروضة على تركيا، ويظهران بشكل صريح وواضح استعدادهما لإبداء التضامن في إطار الحلف.

بدوره، أكد ستولتنبرغ على ضرورة تلبية تطلعات تركيا التي وصفها بأنها "حليف مهم".