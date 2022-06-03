تركيا تبدأ العد التنازلي للإنتاج التجاري لصواريخ غوكدغان وبوزدوغان

أعلن غورجان أوقوموش مدير معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية (Tübitak sage) التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) بدء العد التنازلي من أجل الإنتاج التجاري للصاروخين المحليين غوكدوغان (Gökdoğan) و بوزدوغان (Bozdoğan).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول على هامش مشاركته في قمة الابتكار والتكنولوجيا التي عقدت في وادي تكنولوجيا المعلومات بمدينة "غبزه" بولاية قوجه ايلي شمال غربي تركيا.

وأضاف أوقوموش أنهم وصلوا إلى المرحلة النهائية في التطوير والإنتاج وبدأوا الاختبارات الأرضية واختبارات الميدان.

وأشار إلى أنهم يجرون حالياً العديد من الدراسات حول أفضل الطرق للإنتاج المتسلسل.

وأوضح أن الصاروخين حققا نجاحاً كبيراً في الاختبارات خاصة في اختبارات الإطلاق وإصابة الأهداف الحقيقية.

ولفت إلى أنهم انتهوا من بناء خطوط الإنتاج اللازمة لإنتاج الصاروخين.

وصواريخ "غوكدوغان" و"بوزدوغان" هي صواريخ جو-جو من المنتظر أن تكون حاسمة في تحقيق التفوق الجوي، إذ إن الأخيرة مرئية بينما صواريخ غوكدوغان غير مرئية.

وأولوية استخدام صواريخ غوكدوغان وبوزدوغان هي الاستخدام في مقاتلات إف- 16، ضد المقاتلات والطائرات كبيرة الحجم والمروحيات والمسيرات والصواريخ الموجهة.

كما من المقرر أن تكون ضمن ذخيرة الطائرات المسيرة من نوع "أقنجي" و"آق صونغور" التركيتين، فضلا عن كونها واحدة من الأسلحة المهمة للمقاتلة الوطنية التركية.