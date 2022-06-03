تركيا ترفع حدود السرعة على الطرق السريعة اعتباراً من يوليو/تموز

أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة حدود السرعة على الطرق السريعة إلى 130 كيلومتراً في الساعة في بعض الأوتوسترادات و140 كيلومتراً في الساعة في البعض الآخر. وستصبح الحدود الجديدة سارية اعتباراً من 1 يوليو/تموز.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص أوقات السفر على الطرق السريعة الحديثة والواسعة في البلاد وتسهيل حركة المرور الفرعية.

ويشمل القرار رفع الحد الأقصى للسرعة على طرق أدرنة - إسطنبول وإسطنبول - أنقرة ونيغده - مرسين - شانلي أورفا وطرسوس - شانلي أورفا وطرق تششمة - إزمير - أيدين السريعة من 120 كم/ساعة حالياً إلى 130 كم/ساعة وإلى 140 كم/ساعة لأقسام من طريق شمال مرمرة السريع بما في ذلك قسم صقاريا-كورت كوي-أودايري-كينالي، ومالكارا-جناق قلعة وغيبزة-إزمير ومينيمن-جاندارلي والطريق السريعة أنقرة-نيغدة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحد الأقصى للسرعة القياسية للطرق السريعة المستقبلية سيكون 140 كم/ساعة.

وكان الوزير صويلو أعلن عن خطط لزيادة حدود السرعة في 5 مايو/أيار منوهاً أنهم يهدفون إلى تنفيذها بحلول 1 يوليو/تموز، وأوضح أن تجاوز حدود السرعة يخضع للغرامات.

وبالرغم من ترحيب البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بالقرار، أعرب آخرون عن مخاوفهم من أنه قد يزيد من مخاطر الحوادث واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الضارة.

وتأخذ حوادث المرور القسم الأكبر من جهود السلامة على الطرق في البلاد. ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع عدد هذا النوع من الحوادث العام الماضي بعد فترة هدوء خلال العام الأول من جائحة كوفيد -19، حيث سُجل أكثر من 1.1 مليون حادث عام 2021 و 5.362 حالة وفاة في تلك الحوادث. ومع ذلك، فإن غالبية الحوادث وقعت في مناطق سكنية وليس على الطرق السريعة المتداخلة في المناطق غير المأهولة. وعلاوة على ذلك، تبين أن غالبية الحوادث ناتجة عن أخطاء السائقين وليس بسبب ظروف الطريق.

وقامت تركيا بتحسين شبكة الطرق العامة في العقدين الماضيين، وقد أنهت تجديد معظم الطرق القديمة التي لم تتم صيانتها بشكل جيد وبناء طرق سريعة شاسعة، وذلك بالاعتمادعلى خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.