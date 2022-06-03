تركيا تعين مستشارين في الصناعات الدفاعية في 9 دول

تستعد تركيا لتعين مستشارين في الصناعات الدفاعية في 9 دول مختلفة، مع وضع أولويات البلاد في صناعة الدفاع، وفقاً لمرسوم جديد نُشر في الجريدة الرسمية.

كذلك تمت إضافة رئاسة الصناعات الدفاعية إلى المؤسسات والإدارات العامة ذات المنظمات الأجنبية، وستقوم المنظمات الخارجية التابعة للرئاسة بتنفيذ الأنشطة الدبلوماسية في بلد العمل إلى جانب القضايا التي تقع في نطاق رئاسة الصناعات الدفاعية.

وسيكون من مهام المنظمات الخارجية متابعة وتقييم التطورات في صناعة الدفاع والتشريعات ذات الصلة في ذلك البلد، وإبلاغ الرئاسة بالنتائج.

كما ستقوم المنظمات الخارجية بتمثيل الرئاسة في الاجتماعات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ومتابعة الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بصناعة الدفاع، إلى جانب تنفيذ تصاريح وتراخيص التصدير ومراقبة الموافقات والعمليات المماثلة وجمع المعلومات حول العطاءات التي يتم طرحها.

و ستساهم المنظمات الخارجية باكتشاف فرص البحث والتطوير المشترك واكتساب المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتجات والتصدير إلى دولة أخرى تكون من خارج الدول التسع، كذلك تعزيز مشاريع التعاون المماثلة في تطوير الاتصال والتعاون بين جمهور البلدين والمؤسسات أو المنظمات أو الشركات الخاصة، فضلاً عن مراقبة وتقييم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة العمل وصناعة الدفاع.

وستكون مسؤولة أيضاً عن تنفيذ الشؤون الخارجية والمعاملات ذات الصلة، وقد تقرر نشر طواقم استشارات صناعة الدفاع التركية في سفارات 9 دول، وهى الدوحة / قطر وإسلام أباد / باكستان والبرازيل وجاكرتا / إندونيسيا وباكو / أذربيجان وكوالالمبور / ماليزيا ومسقط / عمان ودكا / بنغلاديش ولندن/المملكة المتحدة.