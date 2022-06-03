شركة الشحن التركية الوطنية تفوز بلقب الناقل الجوي الأسرع نمواً لعام 2021

حصلت شركة الشحن التركية التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، على جائزة شركة النقل الجوي الدولية الأسرع نمواً لعام 2021.

وذكر بيان الشركة التركية أن المشاركون في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مومباي بالهند والذي جمع خبراء في الصناعة وشركات متخصصة بالشحن الجوي من جميع أنحاء العالم إضافةً إلى الوكالات والعملاء ورواد قطاع الشحن الجوي العالمي، صوّتوا لصالح جائزة فعالية "STAT Trade Times" الدولية للتميز في الشحن الجوي، والتي تعتبر من أكبر وأبرز الفعاليات في سوق الشحن الجوي الآسيوي.

وحققت الشركة التركية المصنفة كخامس أكبر علامة تجارية للشحن الجوي في العالم بنهاية عام 2021، أعلى معدل نمو بين أكبر 25 شركة شحن جوي في يونيو/حزيران من العام الماضي، بحصة سوقية تبلغ 5.7% وفقاً لأوزان الشحنات المقدرة بالطن/كيلومتر وذلك من خلال حاصل ضرب حمولة الشحن الجوي بالكيلومترات المغطاة.

وفي تعليقه على الجائزة قال تورهان أوزن رئيس الشحن في الخطوط الجوية التركية:"نحن في قلب صناعة الخدمات اللوجستية سريعة النمو والمتطورة ونقدم خدمات الشحن الجوي إلى 132 دولة حول العالم". مضيفاً أنهم بفضل قوة البنية التحتية والاستثمارات التكنولوجية للشركة وشبكتها الواسعة وموقعها الجغرافي الفريد، يهدفون إلى جعل علامتهم التجارية واحدة من أكبر 3 شركات شحن جوي في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن المطارات التركية خدمت أكثر من 128.3 مليون مسافر عام 2021، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن هيئة السفر الجوي الوطنية.

ويشكل هذا المعدل زيادة بنسبة 57% من 81.7 مليون مسافر حققتها مطارات البلاد عام 2020.كما أظهرت بيانات مجلس المطارات الدولي، أن مطار إسطنبول وحده استقبل أكثر من 26.4 مليون مسافر دولي العام الماضي بزيادة قدرها 66% على أساس سنوي.كذلك ارتفعت حركة الشحن إلى أكثر من 3.4 مليون طن عام 2021، بزيادة 36% عن 2.5 مليون طن في العام السابق.