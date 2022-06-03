لأول مرة.. مجلس الأمن يستخدم اسم تركيا بصيغة "Türkiye"

استخدم مجلس الأمن الدولي، لأول مرة كتابة اسم دولة تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" باللغات الأجنبية.

وشاركت تركيا في جلسة "تعزيز المساءلة والعدالة في مواجهة انتهاكات القانون الدولي" بمجلس الأمن الدولي.

وفي الجلسة التي حضرتها الدبلوماسية التركية عائشة إينانتش بمجلس الأمن، تم استخدام اسم الدولة بصيغة "Türkiye" لأول مرة بالمنظمة الدولية.

وبعد المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، أُدرج اسم تركيا في النص المرسل إلى أعضاء الصحافة بصيغة "Türkiye".

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وسبق أن قال الرئيس أردوغان إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلاً من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.