مسيّرة "بيرقدار آقنجي" تتزود بمحركها التركي قبل نهاية 2022

تستعد شركة "توساش" التركية لصناعات المحركات (TEI)، لتزويد الطائرة القتالية المسيرة "بيرقدار آقنجي"، بمحرك محلي خلال عام 2022.

وفي الفترة ما بين 26 – 29 مايو/ أيار الماضي، استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو، فعاليات مهرجان "تكنوفيست" التركي لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بمشاركة شركة "توساش".

ونظم المهرجان من قبل فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارتي التطور الرقمي والمواصلات الأذربيجانية، والصناعة والتكنولوجيا التركية، وبدعم من شركات ومؤسسات مختلفة، وبمشاركة وكالة الأناضول شريكا إعلاميا.

كما شارك في حفل الافتتاح، وزير الصناعة والتكنولوجي التركي مصطفى ورانك، ووزير التطور الرقمي والمواصلات الأذربيجاني رشاد نبييف، ورئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست" سلجوق بيرقدار، وعدد كبير من مسؤولي شركات ومؤسسات تركية وأذربيجانية.

وخلال فعاليات المعرض، عرضت "توساش" محركات جرى إنتاجها وتطويرها محليا، إلى جانب عرض منتجات دفاعية مختلفة بعضها يجري استخدامه ميدانيا من قبل قوات الأمن الأذربيجانية، وطائرات بيرقدار "تي بي 2" المسيرة التركية، وعربات مدرعة ومعدات تكتيكية لإزالة الألغام.

وتعد الطائرة القتالية التركية غير المأهولة "بيرقدار آقنجي"، التي تنتجها شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، واحدة من أبرز نظيراتها المنتجة محليا، كما جرى تصديرها إلى عدة دول خلال الفترة الماضية.

** محركات محلية

وقال محمود فاروق أقشيد، رئيس مجلس إدارة ومدير عام "توساش"، إن الشركة تواصل بذل الجهود من أجل إنتاج محركات من طراز (TEI-PD170) التي طورتها من أجل تلبية احتياجات الطائرات بدون طيار التركية.

وأضاف المتحدث، أن الشركة "طورت أيضا حلولًا ناجعة للطائرة القتالية غير المأهولة بيرقدار آقنجي، التي تحتاج إلى مزيد من الطاقة، مقارنة بغيرها من الطائرات المسيرة".

ولفت أن "بيرقدار آقنجي ذات القدرة على الإقلاع مع حمولات ثقيلة تطير حاليًا بفضل محركين توربينيين مستوردين بقوة 450 حصانًا".

وأوضح أن "توساش تعمل في هذه الأثناء على تطوير محركها الخاص طراز (PD170) بقدرة 225 حصانا، بغرض تلبية احتياجات طائرات بيرقدار آقنجي".

وأردف: "وصلنا إلى مرحلة جيدة في هذه المشروع وقد تمكنت المحركات التي أنتجناها من تجاوز اختبارات القدرة والعمل في الظروف الصعبة وغيرها من الاختبارات اللازمة".

وزاد: "لقد تمكنا وبنجاح من استكمال ما يقرب من 75 بالمائة من اختبارات الجهد خلال السنوات الماضية".

وذكر أن الشركة "تبذل جهودًا حثيثة من أجل إتمام مشروعها وتزويد الطائرة القتالية غير المأهولة بيرقدار آقنجي بمحرك محلي الصنع في غضون العام الجاري".

وأفاد بأن "توساش طورت حلولا مميزة في عالم المحركات مثل المحرك طراز (TEI-TJ90) والمحرك طراز (TEI-TJ300) من فئة المحركات النفاثة"، مشيرا إلى قدرتها على تطوير وإنتاج وتسليم محركات الطائرات المسيرة.

وأكد أن "المحرك طراز (PD170) والذي جرى تطويره من قبل توساش لتلبية احتياجات بيرقدار آقنجي، سيكون بحق علامة فخر للشركة وفريقها".

واستطرد: "لدينا البنية التحتية لإنتاج واختبار مثل هذا المحرك في تركيا، بما في ذلك اختبار المحركات التي تصل قدرتها إلى 100 ألف رطل من الدفع".

** تحليق لمدة أطول

وكشف فاروق أقشيد، أن الشركة "طورت محرك من طراز ( TEI-PG50)، من أجل زيادة مدة تحليق الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم".

وأردف: "تم تصميم (PG50) بادئ ذي بدء من أجل استخدامه في المسيرات التي تقلع للقيام بمهام قصيرة الأجل ولمرة واحدة".

واستطرد: "إلا أن الشركة قامت بتطويل المحرك المذكور لاحقا من أجل استخدامه في مختلف المنصات وبشكل متكرر ولفترة طويلة في الطائرات الصغيرة بدون طيار".

ولفت أن "المحرك (PG50) الذي جرى تطويره في معامل الشركة يلبي احتياجات الطائرات المسيرة الصغيرة من حيث البقاء لمدة أطول في الهواء، ما يزيد من القدرة العملياتية لتلك الطائرات".