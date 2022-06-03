وزير الداخلية التركي يلتقي نظيره الماليزي في أنقرة

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس نظيره الماليزي حمزة زين الدين، في العاصمة أنقرة.

وجرى لقاء صويلو وزين الدين الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا. في مبنى وزارة الداخلية بأنقرة.

وفي تصريح له خلال اللقاء، ذكر صويلو أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ماليزيا في 2019 أكسبت العلاقات زخما.

وبين صويلو أن نظيره الماليزي أجرى لقاءات مختلفة في تركيا، وشدد على أهمية تعزيز التضامن وتبادل الخبرات بين دول مثل تركيا وماليزيا.

من جهته، أوضح حمزة زين الدين أنه أجرى جولة إلى الحدود السورية وشاهد كيف تمكنت تركيا من إدارة حدودها بقوة.

وبين أنه سيعدّ خطة لأمن حدود بلاده مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات والتدابير التي تتخذها تركيا لتأمين حدودها.

وقال: "نريد إنشاء مركز مراقبة خاص بنا مستوحاة من تدابير إدارة الحدود التركية، لأننا رأينا أن تركيا لديها منشآت مهمة على الحدود".

وتابع: "تركيا أفضل دولة يمكننا من خلالها تعلم كيفية مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الحدود وإدارتها".

وأعرب زين الدين عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، ووجه دعوة لنظيره التركي لزيارة بلاده.

ويجري وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين