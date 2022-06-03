وزير المالية التركي يشارك في أعمال الدورة الـ47 للبنك الإسلامي للتنمية بمصر

شارك وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الجمعة، في أعمال الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر.

وقال الوزير نباتي في تغريدة، إنه شارك في الجلسة العامة في إطار الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في شرم الشيخ.

وأضاف أنهم ناقشوا التقرير السنوي للبنك وقوائمه المالية وزيادة رأس المال العام.

من ناحية أخرى، التقى نباتي وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.

وقال الوزير نباتي، في تغريدة أخرى، إنه أجرى محادثات موسعة مع نظيره القطري حول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، واستمرار آليات التشاور بين البلدين.

كما لفت إلى أنه بحث مع نظيره القطري المشاكل التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار السلع جراء التوترات الجيوسياسية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.