وزير المالية التركي يلتقي نظيره السعودي في شرم الشيخ

التقى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي مع ظيره السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، في مدينة شرم الشيخ المصرية، على هامش مشاركة الجانبين في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.

وقال نباتي في بيان عبر حسابه على تويتر الجمعة: "بحثنا قضايا تتعلق برفع جميع العوائق التجارية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات إلى أعلى مستوى، ونوهنا إلى تطوير البنية التحتية على المستوى الإقليمي وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي".

وتستضيف مدينة شرم الشيخ في مصر أعمال الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، وذلك خلال الفترة من 1 ـ 4 يونيو/ حزيران الجاري.