الخارجية التركية تستدعي سفير اليونان لدى أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير اليونان لدى أنقرة احتجاجا على السماح لمنظمة "بي كي كي" بالتظاهر قرب سفارة أنقرة في أثينا والتسهيلات التي توفرها بلاده للتنظيمات الإرهابية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية التركية أبلغت السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس، احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات الإرهابية التي تقوم تركيا بمكافحتها، مثل "بي كي كي-PKK"، و"غولن-FETÖ" والتنظيمات اليسارية المتطرفة.

وتم إبلاغ لازاريس أن المنظمات الإرهابية المذكورة تمارس بكل سهولة أنشطة الدعاية والتمويل والتجنيد في أراضي اليونان التي تعزز وضعها كملاذ آمن بالنسبة إلى الدوائر المرتبطة بالإرهاب.

كما عرضت الوزارة على السفير الإمكانات اللوجستية والتدريبات التي يستفيد منها الإرهابيون في معسكر لافريون، وهم يشكلون تهديدًا لأمن تركيا.

وأكّدت الوزارة أن معسكر لافريون أصبح وكرًا للإرهاب يضاهي معسكرات "بي كي كي" في العراق وسوريا.

وأبلغت الخارجية السفير اليوناني أيضًا ردة فعل تركيا وآراءها حيال المظاهرة العلنية التي تجري قرب سفارة تركيا لدى أثينا انطلاقًا من المعسكر المذكور.

وأعرب عن هواجس تركيا حيال أمن بعثات تركيا ورعاياها في اليونان، وجددت التأكيد على تطلعات أنقرة بشان التعاون الفعال في مكافحة الإرهاب.

وشدّدت على ضرورة أن تفي اليونان بالمسؤوليات المترتبة عليها في مكافحة الإرهاب بموجب علاقات الجوار والقانون الدولي.