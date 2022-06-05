أردوغان يؤكد أن أنقرة لن نغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا قبل تلبية مطالبها

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل تلبية شروطها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في خطابه، الأحد، في اجتماع الدورة 30 للتشاور والتقييم لحزب العدلة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن بعض الدول دعت أنقرة للتحلي بالمرونة من توسيع حلف الناتو، مضيفا "لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قبل تلبية شروطنا".

وأشار إلى نجاح تركيا في التعامل مع الأزمات العالمية، قائلا: "بينما تتم إعادة هيكلة منظومة الأمن والاقتصاد العالمي من جديد تظهر تركيا تميزها وقوتها في كل مجال".

وتابع" لقد ذكرنا الجميع بأهمية مكانة تركيا داخل الناتو من خلال نهجنا المبدئي بشأن توسيع حلف الناتو".

وسبق أن أكد الرئيس أردوغان أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.