تركيا تدعو إسرائيل لعدم المشاركة في استفزازات قبرص الرومية

دعت وزارة الخارجية التركية إسرائيل لئلا تكون وسيلة لاستفزازات والدعاية الإعلامية لإدارة قبرص الرومية، بعد المناورات العسكرية التي أجرتها الدولتان.

وفي رده على سؤال خطي حول المناورات العسكرية المسماة (أجابينور 2022) التي أجرتها قبرص الرومية وإسرائيل، أكد المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، على دعوته المتكررة للدول التي تشارك قبرص الرومية المناورات لئلا تكون وسيلة لاستفزازاتها ودعايتها الإعلامية.

وشدد على تحمل تركيا مسؤولياتها كدولة ضامنة في المسألة القبرصية، بحماية مصالح جمهورية قبرص التركية.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الرومية لجنوب قبرص أجرت تمرينات عسكرية مشتركة مع إسرائيل من 29 مايو/ أيار وحتى 2 يونيو/ حزيران الجاري.

ووُصفت التمرينات بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات بين الجانبين.