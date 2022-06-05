رئاسة الصناعات الدفاعية التركية تقيم معرضاً لمنتجاتها في إزمير

تزامناً مع مناورات إفس-2022 "EFES-2022"، أكبر تدريب للقوات البرية والبحرية التركية في بحر إيجة غربي تركيا، يستمر عرض أنظمة الدفاع التركية المحلية.

وأفاد بيان رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية الأحد، أن المناورات العسكرية تتواصل في منطقة سفرحصار بولاية إزمير غربي تركيا منذ 9 مايو/ أيار الماضي.

وأضافت أن 42 شركة تركية تعرض منتجاتها الدفاعية في المعرض الذي تقيمه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بالتوازي مع انطلاق المناورات.

وتسمح المناورات للدول 37 المشاركة بالتعرف على قدرات الصناعات الدفاعية التركية من الطائرات المسيرة والمروحيات والسفن الحربية، وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الرادار وغيرها.