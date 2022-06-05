رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، وبحث معه العلاقات الثنائية.

وجرى اللقاء في مقر المجلس في طرابلس، الأحد، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف البيان بأن المشري أوضح للسفير التركي موقف المجلس من الانسداد السياسي الحالي، ورؤيته للخروج منه من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية.

وبسبب خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.

وترتبط ليبيا وتركيا بعلاقات سياسية واقتصادية وتاريخية متميزة، حيث يجمع بين البلدين اتفاقيات تعاون في مختلف المجلات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وغيرها.