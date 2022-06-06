أردوغان: المشكلة في تركيا هي ارتفاع تكلفة المعيشة وليس التضخم

جدد الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أنّ البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة قائم بشكل أساسي على تحقيق النمو، استنادا إلى ما يتطلبه اقتصاد البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي الإثنين في المجمع الرئاسي، بعد اجتماع للحكومة.

وقال : "نطبق برنامجا اقتصاديا يتخذ من تحقيق النمو أساسا له، وذلك عن طريق ما يتطلبه اقتصادنا من استثمار وزيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير وتحقيق فائض تجاري".

وشدد على أنّ حكومته لن ترفع أسعار الفائدة، قائلاً: "على العكس تماما سنواصل خفض أسعار الفائدة".

وأكد أردوغان تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة، ووعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم.

ووعد الرئيس التركي برفع أسعار أجور الموظفين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وتعهد أردوغان بزيادة أجور العاملين في رأس السنة القادمة، استنادا للأرقام التي وصل إليها الاقتصاد التركي، بما يحقق الإنصاف لهم.

وقال: "نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي لوقف ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة أجور كافة الفئات من جهة أخرى".

واكد أن تركيا أصبحت دولة ذات سيادة، تحدد بنفسها أولوياتها السياسية والأمنية، وباتت دولة قوية تطور برامجها الاقتصادية والاجتماعية وتطبقها.

على صعيد آخر أعلن الرئيس التركي أنهم قرروا في الاجتماع الحكومي اعتماد كافة مؤسسات الدولة اسم "Türkiye" في مراسلاتها بدلا من "Turkey".