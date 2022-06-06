أنقرة تبحث مع كييف ضمان عودة سفن تجارية تركية عالقة

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مسألة السفن التجارية العالقة في الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الإثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة أن أقار وريزنيكوف بحثا مسألة السفن التجارية التركية العالقة في الموانئ الأوكرانية، وضمان النقل الآمن لها و لطائرتي نقل تركية من طراز A400M لا زالتا موجودتان في أوكرانيا.

يشار أن طائرتي نقل تركيتين لا زالتا موجودتين في مطار "بوريسبول" في أوكرانيا بعد أن توجهتا إلى هناك لأغراض المساعدة الإنسانية وإجلاء مواطنين أتراك في 24 فبراير الماضي.