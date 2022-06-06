أنقرة تستدعي السفير الإيطالي بعد السماح لتنظيم بي كي كي الإرهابي بالتظاهر في روما

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة جورجيو مارابودي، بعدما قام "بي كي كي" الإرهابي بتنظيم فعالية في العاصمة روما تحت أنظار السلطات وموافقتها.

وبحسب مصادر دبلوماسية أبدت وزارة الخارجية التركية للسفير انزعاجها من سماح السلطات الإيطالية لـ "بي كي كي" الإرهابي، بتنظيم فعاليات كان آخرها في 4 يونيو/حزيران الجاري، رفعت فيها علنياً شعارات التنظيم وصور لإرهابيين في مظاهرة بروما.

وذكرت المصادر، أنّ وزارة الخارجية التركية أبدت انزعاجها من سماح السلطات الإيطالية، لوصول دعاية التنظيم للقنوات الرسمية، وظهوره بمظهر منظمة مجتمع مدني وممارسته لفعالياته تحت هذا التوصيف، إلى جانب منح بلديات إيطالية لقادة في التنظيم المواطنة الفخرية.

وطلبت الخارجية من السفير منع التنظيم من ممارسة فعاليات من هذا القبيل على الأراضي الايطالية، وتحمل الحكومة الإيطالية مسؤولياتها تجاه مكافحة الإرهاب.