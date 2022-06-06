أنقرة والدوحة تبحثان تأمين كأس العالم لكرة القدم

أجرى وفدان تركي وقطري في العاصمة الدوحة، الأحد، مباحثات أمنية ضمن الاستعدادات لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان، إن ‏الوفد القطري ترأسه "اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر".

وأضافت الوزارة، أن "الوفد التركي ترأسه محترم إنجة، نائب وزير الداخلية التركي".

وتناولت المباحثات "أوجه التعاون المشترك خلال بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين وضمان أمن بطولة نهائيات كأس العالم في قطر.

ووقعت وزارتا الداخلية التركية والقطرية سابقا، اتفاقية لتنظيم الفعاليات الكبرى، والتي تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.

وستستضيف قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 32 منتخبا، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.