أوقطاي: نظام المعلومات الجغرافية يوفر بيئة صحية للمواطنين

صرح فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن زيادة تبادل البيانات عبر نظام المعلومات الجغرافية (GIS) سينوع الخدمات البيئية للمواطنين لتوفير بيئة أكثر صحية.

جاء ذلك في حديثه الإثنين، في إطار أسبوع البيئة في تركيا الذي انطلق مطلع يونيو/حزيران الجاري، وتشرف عليه وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ.

وأوضح أوقطاي أن هناك دراسات جادة حول الوعي البيئي في تركيا بدأت خلال السنوات الماضية، مشيرا أنه بفضل نظام المعلومات الجغرافية يتم دمج بيانات الوزارات والمؤسسات والمنظمات الفعالة في مجال البيئة وتقديمها للمواطنين.

وأشار إلى إنشاء مكتب التحرير البيئي بوكالة الأناضول المعروف باسم "الخط الأخضر" الذي يهدف إلى زيادة الوعي البيئي، والمساهمة في رفع مستوى الوعي الاجتماعي حول القضايا البيئية.

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لمكتب التحرير البيئي في الأناضول عبر الرابط https://www.aa.com.tr/tr/yesilhat.

يشار أن فعاليات أسبوع البيئة في تركيا يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الوعي البيئي عند الجميع من عمر 7 سنوات وحتى 70 عاما.