الأتراك يتصدرون السيّاح الأجانب الأكثر زيارة لأذربيجان

قال باهروز أصغاروف، نائب رئيس مكتب السياحة في أذربيجان، إن الأتراك يتصدرون حالياً قائمة السياح الأجانب القادمين إلى بلاده.

وأضاف في حديثه للأناضول، أن بلاده استقبلت 116 ألفاً و243 زائراً تركياً خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني-مايو/ أيار 2022.

وأوضح أنه وفقاً لتلك المعطيات فإن الأتراك حلوا في المركز الأول ضمن السياح الأجانب الأكثر زيارة لأذربيجان، متفوقين بذلك على نظرائهم الروس.

وأفاد بأن أذربيجان باتت مؤخراً تجذب أعداداً كبيرة من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي من الأتراك.

وأشار أصغاروف إلى ما تتميز به بلاده في مجال البنية التحتية والاستراتيجية السياحية، فضلاً عن موقعها الجغرافي.