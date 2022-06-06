تركيا.. السفينة المكلفة بمد أنابيب الغاز تقترب من البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عبور السفينة المسؤولة عن مد خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، من مضيق جناق قلعة.

وقال دونماز في تغريدة، الإثنين: "نترك خلفنا مرحلة حرجة فيما يتعلق بغاز البحر الأسود، ونقترب خطوة أخرى من الهدف"، في إشارة إلى اقتراب السفينة من المباشرة في عملها.

وأفاد أن السفينة التي ستقوم بمد خط الأنابيب في قاع البحر لنقل الغاز، عبرت مضيق جناق قلعة في طريقها إلى منشأة فيليوس بولاية زونغولداق على سواحل البحر الأسود.

وسبق أن أعلن دونماز، أن الأنابيب التي ستدعم وصول الغاز الطبيعي إلى منشأة فيليلوس سيتم البدء بتمديدها عبر البحر الأسود في يوليو/ تموز المقبل.

يذكر أن إجمالي احتياطي الغاز المكتشف من قِبل تركيا في البحر الأسود، بلغ 540 مليار متر مكعب.