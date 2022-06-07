العدالة والتنمية التركي يدين بشدة إساءة مسؤول هندي للنبي محمد

أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك التعليقات المسيئة للنبي محمد، التي أدلى بها مسؤول الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند.

وفي تغريدة على تويتر، قال جليك: "ندين بأشد العبارات إساءة مسؤول وعضو في حزب "بي جي بي" "(بهاراتيا جاناتا) لنبينا"

وأكد جليك أنّ هذه الإساءة ليست موجهة للمسلمين في الهند فحسب بل هي لكافة المسلمين في العالم.

وفي الوقت نفسه رحب جليك بإعفاء المسؤول في الحزب من مهامه وإدانة السلطات الهندية لتصريحاته.

وقال جليك: "ننتظر من الحكومة الهندية اتخاذ التدابير تجاه تنامي العداء ضد المسلمين في الهند وإعطاء المسلمين الحرية في ممارسة شعائرهم"

وأمس، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإساءة مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، إلى النبي محمد والمسلمين.

ودعت "المجتمع الدولي، لا سيما آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للممارسات التي تستهدف المسلمين في الهند".

واستدعت الكويت وقطر وإيران السفير الهندي لديها، للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها مسؤول وحدة الإعلام لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في دلهي، نافين كومار جيندال، على تويتر وأساء خلالها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

والأحد، أعلن الحزب الحاكم في الهند، تعليق عمل كومار جيندال، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام، وفق إعلام محلي.