تركيا.. القبض على إرهابية من "بي كي كي" شمالي سوريا

تمكنت الاستخبارات التركية من القبض على الإرهابية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" ديلبيرين قتشار، في عملية نوعية شمالي سوريا.

وبحسب مصادر دبلوماسية، نقل جهاز الاستخبارات، الإرهابية المقبوض عليها إلى داخل الأراضي التركية لمحاكمتها.

وتنكرت قتشار تحت اسم "روجدا" وشاركت في العديد من الأعمال الإرهابية والاغتيالات.

وانتسبت للإرهابيين في 2015 بولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، وبعد قضائها عاما كاملا في صفوفهم بمنطقتي جودي وغابار بولاية شيرناق، تم إرسالها إلى شمالي سوريا.

وتلقت قتشار تدريبات في معسكر سنجار لإرهابيي "بي كي كي" شمالي العراق، وشاركت في صفوف التنظيم بعدة أعمال إرهابية عام 2018 إبان عمليتي غصن الزيتون (يناير/ كانون الثاني) ونبع السلام (أكتوبر/ تشرين الأول).

ومؤخرا تم إرسالها على رأس وحدة من الإرهابيين إلى منطقة عين العرب تحسبا لأي عملية عسكرية للجيش التركي ضد "بي كي كي/ واي بي جي".