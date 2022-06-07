ألقت السلطات التركية القبض على 17 شخصا مشتبهين بالانتماء لتنظيمي "داعش" و"غولن" الإرهابيين.

وأفادت النيابة العامة بأنقرة في بيان، الثلاثاء، أنها أصدرت قرارا يقضي بتوقيف 17 مشتبها ينتمون لتنظيم "غولن".

كما يقضي القرار بتوقيف 7 أشخاص آخرين لهم ارتباطات بتنظيم "داعش" ويحملون الجنسية العراقية، وفق البيان.

وأوضح البيان أنه تم القبض على 10 مشتبهين من "غولن" و7 من "داعش"، عبر عمليات أطلقتها فرق مكافحة الإرهاب في 5 ولايات.

وأشارت النيابة العامة إلى أن العمليات الأمنية ما زالت جارية للقبض على المشتبهين المتبقين.