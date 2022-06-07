تركيا: سنفعل اللازم ضد الإرهابيين شمالي سوريا في الوقت المناسب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن قوات بلاده ستفعل ما يلزم ضد الإرهابيين شمالي سوريا، في الوقت المناسب.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين.

وأوضح أقار أن كافة العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا، تتمتع بالشفافية ومتوافقة مع القانون الدولي، مبينا أن بلاده تسعى لحماية مواطنيها وحدودها.

وجدد التأكيد أن أنقرة لن تسمح بأي ممر أو حزام إرهابي قرب حدودها الجنوبية، مشيرا في هذا السياق إلى العمليات العسكرية السابقة التي قامت بها القوات التركية في الشمال السوري بهدف القضاء على الممرات الإرهابية.

وتابع قائلا: "نواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم وإصرار، ونحترم وحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق ولا نطمع بأراضي أي دولة".

وشدد أقار على أن أنقرة تسعى إلى مكافحة الإرهاب فقط، وأن الأكراد والعرب إخوة للشعب التركي.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة بشأن قرارها إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين.

ويتخذ "واي بي جي" وهو الذراع السوري لتنظيم بي كي كي الإرهابي، من منبج وتل رفعت ومناطق محيطة بهما، منطلقاً لتنفيذ الهجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمالي البلاد.