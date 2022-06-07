تشاوش أوغلو: إذا لم تتراجع اليونان عن تسليح الجزر فسنطعن في سيادتها عليها

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو إنّ اليونان تسلح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، وإنها إن لم تتراجع عن هذا الانتهاك فإن سيادتها على تلك الجزر ستصبح محط نقاش.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء بالعاصمة أنقرة مع نظيره في شمال مقدونيا باجور عثماني، بعد لقاء ثنائي جمعهما.

وأوضح تشاوش أوغلو أنّ "الجزر أعطيت لليونان بشرط عدم تسليحها، والاتفاقية موجودة، لكن اليونان انتهكت كل هذا، وقامت بتسليحها. وإن لم تتراجع عن تسليحها فإنّ سيادة الجزر ستصبح محط للنقاش".

وأوضح أنّ اتفاقيتي لوزان 1923 وباريس عام 1946 أعطيت بموجبها الجزر في بحر إيجه لليونان بشرط عدم تسليحها.

وبعد انتهاك اليونان لهذا الشرط، أشار وزير الخارجية التركي إلى أنهم بعثوا للأمم المتحدة رسالتين بخصوص هذا الانتهاك.

وأضاف: "عندما لم تستطع اليونان الإجابة على الرسالتين اللتين تم إرسالهما للأمم المتحدة في إطار القانون الدولي، فإنها أصبحت عدوانية وتوجه اتهامات لتركيا".