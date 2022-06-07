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رئيس البرلمان التركي يلتقي وزير خارجية شمال مقدونيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.06.2022 19:32
الأناضول (الأناضول)

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الثلاثاء، وزير خارجية شمال مقدونيا بوجار عثماني والوفد المرافق له، في العاصمة أنقرة.

وأشار شنطوب في اللقاء إلى وجود روابط تاريخية متجذرة بين تركيا وشمال مقدونيا، وأن بلاده تولي أهمية لجميع الشعوب ذات الروابط الثقافية.

وذكر أن تركيا دعمت شمال مقدونيا منذ اليوم الأول لاستقلالها، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانبها في المحافل الدولية.

كما أكد على أهمية زيادة التعاون الثنائي في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

بدوره، شكر عثماني تركيا على دعمها بلاده منذ استقلالها وحتى اليوم، مؤكدا دعم شمال مقدونيا لتركيا في محاربة الإرهاب.

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